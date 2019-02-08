13:48 | Футбол — РПЛ

"Краснодар" увеличил вместимость стадиона

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Во время зимнего перерыва в текущем сезоне российской премьер-лиги "Краснодар" провел реконструкцию трибун на стадионе, информирует пресс-служба клуба.

Вместимость трибун была увеличена на 709 мест. Теперь стадион может вместить 35059 болельщиков.

Первый матч "Краснодара" второй половины сезона-2018/2019 пройдет 14 февраля. "Быки" примут "Байер" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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