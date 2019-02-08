"Краснодар" увеличил вместимость стадиона

Во время зимнего перерыва в текущем сезоне российской премьер-лиги "Краснодар" провел реконструкцию трибун на стадионе, информирует пресс-служба клуба.

Вместимость трибун была увеличена на 709 мест. Теперь стадион может вместить 35059 болельщиков.

Первый матч "Краснодара" второй половины сезона-2018/2019 пройдет 14 февраля. "Быки" примут "Байер" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Вместимость стадиона ФК "Краснодар" превысила 35 тысяч! 💪🏻



Во время зимнего перерыва проведена реконструкция трибун: уплотнение зоны СМИ позволило установить дополнительные кресла для болельщиков в центральных секторах. Таким образом, на стадионе теперь 35 059 мест! pic.twitter.com/svo3h5F9nK – FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 8 февраля 2019 г.

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