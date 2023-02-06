«Краснодар» — «Спартак»: Зиньковский увеличил преимущество красно-белых

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский стал автором гола в матче Winline Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара».

Во второй тайме хавбек увеличил преимущество красно-белых — 2:0. Он отличился на 58-й минуте матча.

Зиньковский забил красивый гол после индивидуального прохода.