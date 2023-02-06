«Краснодар» — «Спартак»: Николсон довел преимущество красно-белых до крупного
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон забил гол в матче Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара».
Он довел преимущество красно-белых во втором тайме до крупного — 3:0.
После ошибки игроков «быков» москвичи провели быструю контратаку. Николсон получил мяч в штрафной, убрал защитника на замахе пробил мимо вратаря.
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|
3
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|17
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|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|17
|8
|5
|4
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|29
|
6
|Ахмат
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|
7
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|1
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|
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|17
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|4
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|25
|
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|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
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|17
|6
|3
|8
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|21
|
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|5
|5
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|
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|17
|5
|4
|8
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|19
|
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|Факел
|17
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|10
|6
|21-33
|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
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|1
|3
|13
|7-30
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
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Локомотив
|16
|1
|3
|
|
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|16
|1
|3
|
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Торпедо М
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