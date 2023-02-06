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«Краснодар» — «Спартак»: Николсон довел преимущество красно-белых до крупного

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Шамар Николсон забил гол в матче Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара».

Он довел преимущество красно-белых во втором тайме до крупного — 3:0.

После ошибки игроков «быков» москвичи провели быструю контратаку. Николсон получил мяч в штрафной, убрал защитника на замахе пробил мимо вратаря.

&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Краснодар» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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