«Краснодар» — «Спартак»: Николсон довел преимущество красно-белых до крупного

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон забил гол в матче Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара».

Он довел преимущество красно-белых во втором тайме до крупного — 3:0.

После ошибки игроков «быков» москвичи провели быструю контратаку. Николсон получил мяч в штрафной, убрал защитника на замахе пробил мимо вратаря.