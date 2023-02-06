«Краснодар» — «Спартак»: Бальде реализовал пенальти

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Нападающий «Спартака» Кейта Бальде стал автором гола в матче Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара».

Он реализовал пенальти на 83-й минуте матча, пробив по центру ворот.

Форвард довел преимущество красно-белых до разгромного — 4:0.