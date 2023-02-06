«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче Зимнего кубка РПЛ

«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче WInline Зимнего кубка РПЛ со счетом 4:0.

Счет в матче в первом тайме открыл нападающий красно-белых Павел Мелешин.

Во втором тайме за москвичей забивали полузащитник Антон Зиньковский, а также форварды Шамар Николосен и Бальде Кейта, который реализовал пенальти.

Ранее «Сочи» с крупным счетом победил «Ростов» во втором туре Зимнего кубка РПЛ — 3:0.

«Спартак» набрал 5 очков и занимает первое место в турнирной таблице турнира. «Сочи» имеет 3 очка, «Краснодар» — 3, «Ростов» — 1.

В заключительном туре «Спартак» сыграет с «Сочи», а «Краснодар» — с «Ростовом».

Товарищеский матч. Клубы

«Краснодар» — «Спартак» — 0:4 (0:1)

Голы: Мелешин, 22 (0:1). Зиньковский, 58 (0:2). Николсон, 81 (0:3). Бальде, 83 — с пенальти (0:4).

«Краснодар»: Агкацев, Алонсо, Сорокин, В.Литвинов (Кайо, 61), Сперцян, Ионов (Олусегун, 61), Ленини (Боржес, 46), Баньяц (Кривцов, 61), Волков, Кокшаров (Кордоба, 46), Мозес Кобнан (Жуан Батчи, 61).

«Спартак»: Максименко (Селихов, 46), Дуарте (Тавареш, 46), Джикия (Маслов, 46), Р.Литвинов (Рыбус, 59), Денисов (Классен, 46), Хлусевич (Зиньковский, 46), Пруцев (Мартинс, 75), Зобнин (Зорин, 59), Игнатов (Чернов, 46), Мелешин (Бальде, 46), Соболев (Николсон, 46).

Предупреждения: Мозес Кобнан, 51. Классен, 54. Чернов, 68. Зорин, 76.

Судьи: Кукуян (Сочи). Миневич (Смоленск), Богданов (Верея).

6 февраля. Абу-Даби. Стадион «Al Nahyan Stadium».