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Орлов заявил, что Слуцкий выигрывал за счет наследия Газзаева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о периоде работы Леонида Слуцкого в ЦСКА.

«Слуцкому повезло, что он работал в большом клубе. В ЦСКА он попал в руки хороший менеджеров. Ему до сих пор нужен хороший менеджер, который им бы руководил. А когда он сам по себе... Ну мы видели, как он работал в «Рубине» — все развалилось, команда вылетела, а сам он ушел, хотя обещал, что не уйдет. Он непоследовательный. Слуцкий все время ищет виноватых. А кто виноват, кроме него самого? Газзаев собрал всю защиту ЦСКА — Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев. Вот это ядро помогло стать чемпионом Слуцкому. Слуцкий все выиграл за счет наследия Газзаева. Плюс был Гинер, который великолепно управлял коллективом», — приводит слова Орлова Sport24.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Последним местом работы 51-летнего специалиста был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в Первую лигу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-06-orlov-slutskiy-vse-vremya-ishchet-vinovatykh-on-vyigral-vse-za-schet-naslediya-gazzayeva
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