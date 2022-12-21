«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Карабаха» Андраде

«Краснодар» проявляет интерес к вингеру «Карабаха» Леандро Андраде, сообщает «РБ Спорт».

Леандро Андраде перешел в «Карабах» в январе 2022 года из болгарского клуба «Черно море». Его контракт рассчитан до конца 2025 года. Стоимость 23-летнего футболиста на портале Transfermarkt оценивается в 500 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Андраде провел за «Карабах» 15 матчей, забил один мяч и отдал семь результативных передач.