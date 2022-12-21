«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Карабаха» Андраде
«Краснодар» проявляет интерес к вингеру «Карабаха» Леандро Андраде, сообщает «РБ Спорт».
Леандро Андраде перешел в «Карабах» в январе 2022 года из болгарского клуба «Черно море». Его контракт рассчитан до конца 2025 года. Стоимость 23-летнего футболиста на портале Transfermarkt оценивается в 500 тысяч евро.
В нынешнем сезоне Андраде провел за «Карабах» 15 матчей, забил один мяч и отдал семь результативных передач.
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|3
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|36
|
3
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|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
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|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
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|17
|8
|5
|4
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|29
|
6
|Ахмат
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|1
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|
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|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
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|17
|6
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|
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|5
|5
|7
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|20
|
12
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|17
|5
|4
|8
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|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
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|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
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