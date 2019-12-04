«Краснодар» поздравил Шапи и Сафонова с победой в премии «Первая пятерка»
«Краснодар» поздравил игроков команды Магомед-Шапи Сулейманова и Матвея Сафонова за выигрыш премии «Первая пятерка». В голосовании за звание лучшего молодого российского игрока года Сулейманов и Сафонов набрали по 300 очков, впервые в истории премии разделив первое место.
«Сложнее выбора, пожалуй, не было. Магомед-Шапи Сулейманов и Матвей Сафонов вдвоем будут носить звание лучшего молодого игрока 2019 года и оба получат премию «Первая пятерка».
Впервые в истории награды два игрока набрали одинаковое количество баллов — по 300.
Поздравляем ребят!" - говорится в официальном Twitter «Краснодара».
Сложнее выбора, пожалуй, не было? Магомед-Шапи Сулейманов и Матвей Сафонов вдвоем будут носить звание лучшего молодого игрока 2019 года и оба получат премию «Первая пятёрка"?— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) December 4, 2019
Впервые в истории награды два игрока набрали одинаковое количество баллов — по 300.
Поздравляем ребят! pic.twitter.com/QKEm47caWy