«Краснодар» подписал полузащитника португальского «Шавеша» Ленини

«Краснодар» объявил о покупке полузащитника португальского «Шавеша» Кевина Ленини.

25-летний кабо-вердианец подписал контракт с российским клубом до конца июня 2025 года и будет выступать под 16-м номером.

Ленини выступал за «Шавеш» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел 5 матчей за команду и сделал 2 результативных передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.