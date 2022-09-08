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8 сентября, 15:32

«Краснодар» подписал полузащитника португальского «Шавеша» Ленини

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кевин Ленини.
Фото Соцсети

«Краснодар» объявил о покупке полузащитника португальского «Шавеша» Кевина Ленини.

25-летний кабо-вердианец подписал контракт с российским клубом до конца июня 2025 года и будет выступать под 16-м номером.

Ленини выступал за «Шавеш» с июля 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел 5 матчей за команду и сделал 2 результативных передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 300 тысяч евро.

Источник: https://t.me/fckrasnodar/1611
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 ЦСКА 8 5 2 1 17-7 17
3
 Краснодар 8 5 2 1 17-9 17
4
 Динамо 8 4 4 0 15-7 16
5
 Спартак 8 5 1 2 19-7 16
6
 Ростов 8 4 4 0 13-9 16
7
 Сочи 8 4 1 3 14-14 13
8
 Ахмат 8 3 2 3 12-12 11
9
 Локомотив 8 2 3 3 13-15 9
10
 Н. Новгород 8 2 3 3 13-15 9
11
 Кр. Советов 8 2 3 3 9-12 9
12
 Оренбург 8 3 0 5 12-18 9
13
 Химки 8 2 1 5 10-16 7
14
 Факел 8 0 4 4 10-19 4
15
 Торпедо 8 0 1 7 4-19 1
16
 Урал 8 0 1 7 2-17 1
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Сочи – Динамо
 - : -
10.09 15:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
10.09 17:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
10.09 19:45
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Спартак

 7
Эдуард Сперцян

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 7
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 6
П
Хесус Мануэль Медина

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ЦСКА

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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Михайло Баньяц

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Краснодар

 3
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

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Илья Кутепов

Торпедо М

 2 1 1
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Локомотив

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