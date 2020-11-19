«Краснодар» победил «Ротор» в матче молодежного первенства

«Краснодар» обыграл «Ротор» в матче 10-го тура молодежного первенства — 2:0.

Благодаря победе «быки» вышли на первое место в турнирной таблице своей подргуппы. На счету «Краснодара» 20 очков, как и у идущего вторым «Спартака», уступающего по дополнительным показателям, но имеющего матч в запасе. «Ротор» занимает последнее, 10-е место с 5 очками.

Молодежные команды

10-й тур

«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Ротор — мол.» (Волгоград) — 2:0 (0:0)

Голы: Логачев, 60 (1:0). Кокоев, 80 (2:0).

Судья: Матвеев (Москва).

19 ноября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».