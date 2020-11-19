«Краснодар» победил «Ротор» в матче молодежного первенства
14:28
«Краснодар» обыграл «Ротор» в матче 10-го тура молодежного первенства — 2:0.
Благодаря победе «быки» вышли на первое место в турнирной таблице своей подргуппы. На счету «Краснодара» 20 очков, как и у идущего вторым «Спартака», уступающего по дополнительным показателям, но имеющего матч в запасе. «Ротор» занимает последнее, 10-е место с 5 очками.
Молодежные команды
10-й тур
«Краснодар — мол.» (Краснодар) — «Ротор — мол.» (Волгоград) — 2:0 (0:0)
Голы: Логачев, 60 (1:0). Кокоев, 80 (2:0).
Судья: Матвеев (Москва).
19 ноября. Краснодар. Стадион «ЦПР ФК Краснодар».
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