«Краснодар» опубликовал программу компенсаций по абонементам сезона-2019/20
«Краснодар» опубликовал на официальном сайте информацию по компенсациям за абонементы сезона-2019/20.
Клуб готов принять обращения болельщиков по возмещению затрат в связи с ограничением посещаемости четырех заключительных домашних матчей клуба в минувшем сезоне. Обращения будут приниматься с 10 августа по 20 декабря 2020 года.
Отмечается, что продажи сезонных абонементов на сезон-2020/21 на время санитарных ограничений не производятся. О старте продаж билетов на первый домашний матч сезона (против «Арсенала» 18 августа) будет объявлено позднее.
? Друзья, в связи с ограничением посещаемости четырёх заключительных домашних матчей клуба в сезоне 2019/20 клуб предлагает различные варианты компенсации для владельцев абонементов.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 7, 2020
Все подробности тут ??https://t.co/UfABCGjBsS
Дополнительная информация:
https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=137096