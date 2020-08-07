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«Краснодар» опубликовал программу компенсаций по абонементам сезона-2019/20

14:27
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«Краснодар» опубликовал на официальном сайте информацию по компенсациям за абонементы сезона-2019/20.

Клуб готов принять обращения болельщиков по возмещению затрат в связи с ограничением посещаемости четырех заключительных домашних матчей клуба в минувшем сезоне. Обращения будут приниматься с 10 августа по 20 декабря 2020 года.

Отмечается, что продажи сезонных абонементов на сезон-2020/21 на время санитарных ограничений не производятся. О старте продаж билетов на первый домашний матч сезона (против «Арсенала» 18 августа) будет объявлено позднее.

Дополнительная информация:

https://www.fckrasnodar.ru/fan/news/object/?object_id=137096

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