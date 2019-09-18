«Краснодар» не планирует продолжать сотрудничество с Мамаевым

По информации «СЭ», «Краснодар» не планирует продолжать сотрудничество с полузащитником Павлом Мамаевым.

Клуб после того, как футболист поучаствовал в известных конфликтах в Москве в октябре прошлого года, празднуя 10-летие дружбы с форвардом «Зенита» Александром Кокориным, заявил о намерении разорвать контракт.

Палата по разрешению споров рассмотрит это дело, если стороны не договорятся об ином — например, о разрыве контракта по соглашению сторон. (Сергей Егоров)