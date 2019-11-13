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«Краснодар» может приобрести хавбека сборной Турции

17:38

«Краснодар» заинтересован в полузащитнике «Бешикташа»? Огузхане Озьякупе, информирует Fanatik. Как отмечается, 10 ноября после матча чемпионата Турции с «Денизлиспором» (1:0) представители российского клуба провели переговоры с 27-летним футболистом.

В ближайшее время российский клуб хочет связаться с руководством «Бешикташа», чтобы обговорить возможный трансфер.

Озьякуп выступает за турецкий клуб с 2012 года. На его счету 30 голов и 56 результативных передач. Кроме того, он выступает за сборную Турции.

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