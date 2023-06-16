Бородюк: «Думаю, из Мостового получится хороший тренер»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о тренерском будущем Александра Мостового.

«Один шаг вперед для получения лицензии Александр сделал, — цитирует Metaratings.ru Бородюка. — Перспективы у него очень хорошие, он играл в футбол, думаю, из него получится хороший тренер. Посмотрим, какую команду он примет».

В мае Мостовой подал документ в академию Российского футбольного союза, он будет проходить обучение по специальной программе УЕФА для профессиональных игроков.