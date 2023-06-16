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Сегодня, 09:52

Бородюк: «Думаю, из Мостового получится хороший тренер»

Мария Гусева
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о тренерском будущем Александра Мостового.

«Один шаг вперед для получения лицензии Александр сделал, — цитирует Metaratings.ru Бородюка. — Перспективы у него очень хорошие, он играл в футбол, думаю, из него получится хороший тренер. Посмотрим, какую команду он примет».

В мае Мостовой подал документ в академию Российского футбольного союза, он будет проходить обучение по специальной программе УЕФА для профессиональных игроков.

Источник: Metaratings.ru
Александр Бородюк
Александр Мостовой
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
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 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
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 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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 Химки 30 4 6 20 25-67 18
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