РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Краснодар» — «Динамо»: голкипер хозяев Сафонов удален в первом тайме

20:55
Теги:

В перенесенном матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» главный арбитр встречи Михаил Вилков показал красную карточку вратарю хозяев Матвею Сафонову.

В первом тайме голкипер вышел за пределы штрафной и постарался в подкате выбить мяч у соперника. Но игрок «Динамо» успел прокинуть мяч мимо вратаря, так что Сафонову пришлось фолить. Судья счел, что это был «фол последней надежды».

Место в воротах краснодарцев занял Денис Адамов. Для него это дебют в РПЛ.

Краснодар — Динамо

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир