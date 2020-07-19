В перенесенном матче 23-го тура Тинькофф чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» главный арбитр встречи Михаил Вилков показал красную карточку вратарю хозяев Матвею Сафонову.

В первом тайме голкипер вышел за пределы штрафной и постарался в подкате выбить мяч у соперника. Но игрок «Динамо» успел прокинуть мяч мимо вратаря, так что Сафонову пришлось фолить. Судья счел, что это был «фол последней надежды».

Место в воротах краснодарцев занял Денис Адамов. Для него это дебют в РПЛ.