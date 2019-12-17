Крал стал четвертым в голосовании за лучшего игрока Чехии
19:28
В Чехии назвали лучшего игрока 2019 года. Четвертым в голосовании стал хавбек «Спартака» Алекс Крал, сообщил футболист в своем Twitter.
??? pic.twitter.com/ZV2K109CNt— Alex Kr?l (@alexkralcz) December 17, 2019
Лучшим игроком был признан полузащитник пражской «Славии» Томаш Соучек. Вторым стал вратарь «Севильи» Томаш Вацлик, который получал аналогичную награду в прошлом году. Третье место занял еще один игрок «Славии» — Ондржей Коларж.
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