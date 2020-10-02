Крал рассказал, что ему стыдно за июльское поражение от «Тамбова»
11:47
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, что ему стыдно за домашнее поражение от «Тамбова» (2:3) в 26-м туре Тинькофф РПЛ-2019/20.
— За что тебе последний раз было стыдно?
— Это была игра «Спартака» в прошлом сезоне, — цитирует «Матч ТВ» Крала. — Мы играли дома и уступили 2:3.
— «Тамбову».
— Да. Много дней после поражения я чувствовал себя очень плохо. Может, потому что мы в принципе были в не самой простой ситуации, но та игра оставила очень плохой осадок.
Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1248162_Kral_priznalsa_chto_jemu_stydno_za_porazhenije_ot_Tambova_v_proshlom_sezone
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