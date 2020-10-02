Крал рассказал, что ему стыдно за июльское поражение от «Тамбова»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, что ему стыдно за домашнее поражение от «Тамбова» (2:3) в 26-м туре Тинькофф РПЛ-2019/20.

— За что тебе последний раз было стыдно?

— Это была игра «Спартака» в прошлом сезоне, — цитирует «Матч ТВ» Крала. — Мы играли дома и уступили 2:3.

— «Тамбову».

— Да. Много дней после поражения я чувствовал себя очень плохо. Может, потому что мы в принципе были в не самой простой ситуации, но та игра оставила очень плохой осадок.