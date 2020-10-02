РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Крал рассказал, что ему стыдно за июльское поражение от «Тамбова»

11:47
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал, что ему стыдно за домашнее поражение от «Тамбова» (2:3) в 26-м туре Тинькофф РПЛ-2019/20.

— За что тебе последний раз было стыдно?

— Это была игра «Спартака» в прошлом сезоне, — цитирует «Матч ТВ» Крала. — Мы играли дома и уступили 2:3.

— «Тамбову».

— Да. Много дней после поражения я чувствовал себя очень плохо. Может, потому что мы в принципе были в не самой простой ситуации, но та игра оставила очень плохой осадок.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1248162_Kral_priznalsa_chto_jemu_stydno_za_porazhenije_ot_Tambova_v_proshlom_sezone

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир