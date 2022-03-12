Косторная посетила матч «Локомотив» — ЦСКА

18-летняя российская фигуристка Алена Косторная посетила матч 21-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — ЦСКА (1:2).

«Спасибо за приглашение, «Локомотив», и полученные эмоции. А так же желаю дальнейших побед.

P.S: ребята, в начале апреля вас ждет что-то интересное и необычное. Не переключайтесь", — написала Косторная в Instagram.

Ранее чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и теперь будет тренироваться у Елены Буяновой в ЦСКА.