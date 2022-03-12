«Спартак» создал клубный Telegram-канал

«Спартак» завел клубный канал в Telegram. Он получил название «ФК «Спартак-Москва».

Ранее в пятницу Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры РФ ограничил доступ к социальной сети Instagram на территории страны.

Заблокировать социальную сеть Instagram необходимо, чтобы защитить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, следует из рассылки портала «Госуслуги», соответствующее письмо от имени Роскомнадзора.