Корнеев о Круговом: «Прекрасный игрок с правильным менталитетом»

Бывший полузащитник ЦСКА Игорь Корнеев похвалил защитника армейцев Данила Кругового за дебют в команде.

— С Круговым ЦСКА угадал на все 100 процентов?

— Да, 100-процентное попадание! Прекрасный игрок, с большим объемом работы и очень правильным менталитетом.

— Он сейчас второй по силе левый защитник/латераль в РПЛ после Дугласа Сантоса?

— Так и есть.

После окончания сезона-2023/24 Круговой покинул «Зенит» в связи с истечением контракта и перешел в ЦСКА. В 9 матчах за армейцев 26-летний россиянин забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.