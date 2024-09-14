«Факел» и «Воронеж» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Факела» и «Пари НН» на матч 8-го тура чемпионата России. Игра пройдет в Воронеже и начнется в 14.15 по московскому времени.

«Факел»: Беленов, Юрганов, Божин, Дзиов, Альшин, Якимов, Квеквескири, Брахими, Селе, Марков, Ильин.

«Пари НН»: Медведев, Каккоев, Гоцук, Александров, Стаматов, Калинский, Эктов, Глейзер, Веснер Тичич, Ожегович, Боселли.