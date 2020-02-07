Константин Марадишвили: «Ощущаю себя настоящим «конем»

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили рассказал об отношении и чувствах, которые он испытывает к армейскому клубу.

— Впечатление от этих сборов — ты повзрослел, возмужал, стал играть ответственнее.

— В этом во всем мне помогают тренеры, специалисты по физподготовке. Мужать под их руководством гораздо легче, — цитирует игрока официальный сайт ЦСКА. — Респект и спасибо им за это (улыбается).

— Из команды 2000 года рождения ты прошел все ступеньки в нашем клубе и дорос до основы. По-моему, единственный из своего возраста.

— Вроде бы никого больше действительно не осталось. Парни, которые доходили до молодежки, были — Ренат Богдашкин, но он уже перешел в «Тамбов». Виталик Жиронкин, наоборот, позже пришел, как и некоторые другие ребята.

— Твоя история среди них — самая красивая. Ты, можно сказать, в ЦСКА с пеленок, верно?

— Да, но я не один такой. До меня были Игорь Акинфеев, Федька Чалов. Жора Щенников перешел в ЦСКА совсем молодым. Конечно, испытываю гордость, что с раннего возраста выступаю за наш клуб, вырос в нем. Бесспорно, я ощущаю себя настоящим армейцем, «конем»