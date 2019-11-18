Коноплянка считает, что Тедеско ждет большое будущее

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, что он думает о главном тренере «Спартака» Доменико Тедеско, с которым они вместе работали в «Шальке».

— Тедеско — хороший специалист, со своим стилем и видением футбола, — цитирует Коноплянку «Динамо» Киев от Шурика" со ссылкой на его интервью журналу «Футбол». — Он мне импонировал как тренер. Тедеско молод, он в начале тренерского пути, поэтому в «Шальке» у него присутствовала некая закрепощенность. Он предпочитал риску осторожность. Он думал, что лучше на 51 процент сыграть от защиты, поставить двух вингеров с уклоном как опорных, чем реальных вингеров, которые могут создать момент. Самое интересное, когда он не боялся рисковать, у него все получалось. Думаю, Тедеско ждет хорошее будущее.

34-летний Доменико Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. Он заменил на этом посту Олега Кононова.

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