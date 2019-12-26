Кононов рассказал, почему не пришел на последнюю пресс-конференцию в «Спартаке». Все дело в фанатах

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов в интервью «СЭ» рассказал, почему не вышел на пресс-конференцию после поражения от «Оренбурга» в чемпионате России (1:2). Игра стала последней для специалиста во главе красно-белых.

— Поскольку вы ни разу не выступали в СМИ после отставки, давайте вернемся прямо к тому моменту. Почему не пришли на пресс-конференцию после матча с «Оренбургом»? Это у многих вызвало недоумение.

— Атмосфера, которая была на стадионе, на мой взгляд, была неприемлемой. И я решил на это ответить своим шагом.

— То есть это было реакцией на мат с трибун?

— Да. И считаю, что поступил правильно. Тем более что это время я посвятил футболистам. Мы достаточно подробно и хорошо поговорили. Минут 30-40. Было там и руководство клуба — Сергей Михайлов, Томас Цорн. Я объяснил команде, почему решил уйти. Сегодня хочу извиниться перед всеми СМИ, что так произошло. Но так было надо. В моем понимании.

— Приезжали ли потом на базу, разговаривали ли с игроками после?

— Нет. Попрощался со всеми в раздевалке. (Игорь Рабинер)

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