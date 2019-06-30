Кононов - о победе "Спартака" над ЦСКА

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после победы над ЦСКА в матче Кубка Париматч Премьер (3:1) заявил, что для его команды важна сама подготовка на сборах, а не результат этого турнира.

- Результат неважен с точки зрения того, что мы находимся на сборах, - сказал Кононов в эфире канала "Матч Премьер". - Результат важен с той точки зрения, что это дерби за клуб, за его честь. Вы видели, сколько было замен. Мы бережем футболистов. У нас нет пощады к игрокам, мы занимаемся каждый день в двухразовом режиме. Завтра, скорее всего, половину дня будет выходной.

Игра 11 на 11 во втором тайме? Есть регламент, его надо исполнять. У Зе Луиша не серьезная травма, также как и у Мельгарехо. Зачем нам рисковать? Мы серьезно относимся к состоянию игроков. Сильный удар в этом матче получил Джикия, его также заменили.

Романьоли? Мы его должны проверить, он только сегодня приехал. Наш тренер по вратарям должен серьезно с ним поработать. У нас, к сожалению, только два вратаря, мы срочно вызвали третьего.

Победа на турнире в Австрии? Конечно, это престижно. Но для нас важна подготовка каждого игрока, чтобы не было травм, не усугублялись мелкие повреждения. У нас важнейшие матчи впереди – они более значимы, чем этот турнир.

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