Кононов: «Не жалею, что в свое время принял предложение Федуна»

Олег Кононов провел параллели между работой в тульском «Арсенале» и «Спартаке».

— Некоторые специалисты полагают, что тренера Кононова надломила работа в «Спартаке». Мол, после того отрезка вы так и не пришли в себя и не вышли на свой оптимальный уровень.

— Я так не считаю. Это точно не так. Конечно, когда покидаешь команду, то испытываешь определенный психологический стресс. Но такова доля тренера.

Если говорить о периоде работы в «Спартаке», то, наверное, можно провести некоторые параллели с «Арсеналом». Тоже надо было строить новую команду, также много игроков покинули и пришли в клуб. Уход в итоге получился, скажем так, непростой.

Но затем, считаю, был неплохой отрезок в «Риге». Мы выдали победную серию из 15 матчей. Создали большой отрыв от второго места, который впоследствии помог стать клубу чемпионом Латвии. Однако вмешались чисто семейные обстоятельства... В итоге вернулся домой. Затем поступали предложения тренировать за рубежом, но в тот момент я не хотел покидать семью. Искал возможность работать в России.

— Значит, не жалеете о том, что осенью 2018 года приняли предложение Леонида Федуна и покинули тульский «Арсенал»?

— Нет, конечно.

Кононов работал в «Спартаке» с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года. После этого он возглавлял «Ригу» с февраля по ноябрь 2020 года, а затем в карьере специалиста была пауза практически на два года.

В июне 2022 года Кононов стал главным тренером тульского «Арсенала», он был отправлен в отставку 11 января.