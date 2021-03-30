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Компания ООО «Лернако» приобрела 49 процентов акций «Ростова»

15:34

Компания ООО «Лернако» купила 49 процентов акций футбольного клуба «Ростов», сообщается на официальном сайте команды.

Владельцем ООО «Лернако» является президент клуба Арташес Арутюнянц. В декабре 2020 года ООО «Лернако» стало генеральным спонсором академии «Ростова».

«Мы заинтересованы, чтобы наши воспитанники получали как можно больше знаний и опыта участия в различных соревнованиях. Мы ждем в ближайшем будущем наших ребят в молодежной и главной команде», — заявил Арутюнянц.

После 23 туров Тинькофф РПЛ «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 37 баллов. 4 апреля команда встретится с «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России. Начало — в 19.00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.fc-rostov.ru/press/news/14341

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