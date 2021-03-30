Компания ООО «Лернако» приобрела 49 процентов акций «Ростова»

Компания ООО «Лернако» купила 49 процентов акций футбольного клуба «Ростов», сообщается на официальном сайте команды.

Владельцем ООО «Лернако» является президент клуба Арташес Арутюнянц. В декабре 2020 года ООО «Лернако» стало генеральным спонсором академии «Ростова».

«Мы заинтересованы, чтобы наши воспитанники получали как можно больше знаний и опыта участия в различных соревнованиях. Мы ждем в ближайшем будущем наших ребят в молодежной и главной команде», — заявил Арутюнянц.

После 23 туров Тинькофф РПЛ «Ростов» занимает 7-е место в турнирной таблице, набрав 37 баллов. 4 апреля команда встретится с «Спартаком» в 24-м туре чемпионата России. Начало — в 19.00 мск.