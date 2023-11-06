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Сегодня, 09:28

Сафонов о соперничестве «Краснодара» с «Зенитом»: «Главное — выигрывать свои матчи»

Алина Савинова
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура РПЛ (2:1).

«Это была уверенная победа. Как по мне, это самая уверенная победа в этом сезоне с нашей стороны. У «Крыльев» практически не было моментов, они забили случайный гол во многом. Мы создали намного больше моментов, и могли выиграть этот матч с крупным счетом», — приводит «РБ Спорт» слова Сафонова.

Также он рассказал о реакции команды после того, как «Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице за день до игры «быков» с «Оренбургом».

«Естественно, мы были в курсе этого, мы следим за ситуацией. Все равно мы уже начинаем заглядывать в таблицу, смотрим, как играют соперники. Главное — выигрывать свои игры. У нас есть преимущество: мы на первом месте», — добавил футболист.

«Краснодар» набрал 31 очко и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. 11 ноября «быки» на выезде сыграют против «Зенита», который идет вторым в РПЛ, имея в активе 29 очков.

В текущем сезоне 24-летний Сафонов провел 14 матчей в РПЛ, в которых пропустил 9 мячей. 7 игр голкипер отстоял «на ноль».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/matvej-safonov-tsel-krasnodara-pobeda-v-kazhdom-matche-ne-dumaem-o-zenite/
Матвей Сафонов
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ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
6
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
7
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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