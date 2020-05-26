Комличенко мог перейти не в «Динамо», а в «Славию»

Нападающий «Динамо» Николай Комличенко рассказал, что к нему не проявляли особого интереса клубы, когда он выступал за «Младу Болеслав». В составе «Млады» российский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии-2018/19. Зимой 2020 года он присоединился к московскому «Динамо». По его словам, лидер чешской высшей лиги «Славия» рассматривал вариант его подписания.

— Стопроцентных предложений не было, — сказал Комличенко в передаче «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Звонили два клуба. Одни говорили: «Хотим аренду с выкупом». Другие: «Надо подождать до последних дней трансферного окна». Третьи еще были, говорили, что надо еще мне поиграть в Лиге Европы. Огромный минус, что мы не попали в групповой турнир. Если бы пробились, было бы много заинтересованных клубов. Чехия для них не такой солидный чемпионат, им более интересно, как ты проявишь себя в Европе.

«Славия» интересовалась, но хотела аренду с выкупом, но я не хотел аренду с выкупом. В принципе, это был хороший вариант, это клуб номер один в Чехии.