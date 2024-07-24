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Комиссия РПЛ и РФС допустила стадион махачкалинского «Динамо» к проведению матчей

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Домашний стадион махачкалинского «Динамо».
Фото ФК «Динамо» Махачкала

В пресс-службе РПЛ сообщили «СЭ» о допуске стадиона в Каспийске, который является домашним для махачкалинского «Динамо», для проведения матчей РПЛ и Кубка России.

Ранее появилась информация о том, что домашний матч махачкалинцев против «Пари НН», который состоится в 3-м туре РПЛ, может быть перенесен в Грозный, Калининград или Сочи, однако в клубе опровергли это сообщение.

«Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и российской премьер-лиги (РПЛ) по допуску футбольных полей приняла решение о допуске стадиона в Каспийске для проведения матчей Кубка России и чемпионата России.
В настоящее время соответствующие службы клуба при поддержке и контроле со стороны РПЛ проводят комплекс реновационных мероприятий, чтобы не возникло оснований для переноса матча 3-го тура РПЛ между махачкалинским «Динамо» и «Пари НН» на другой стадион. Вместе с тем члены комиссии будут регулярно следить за состоянием поля в Каспийске. Здоровье футболистов всегда было и есть в приоритете для лиги. Кроме того, клуб гарантирует замену футбольного покрытия в зимнюю паузу чемпионата России», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

Махачкалинское «Динамо» впервые вышло в РПЛ. В 1-м туре чемпионата России-2024/25 команда сыграла вничью с подмосковными «Химками» (1:1).

Матч 3-го тура против «Пари НН», который станет для махачкалинцев первым домашним в сезоне, запланирован на 4 августа.

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РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
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