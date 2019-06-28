Комбаров считает, что Каррера обладает сильными тренерскими качествами

Бывший защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением о экс-главном тренере красно-белых Массимо Каррере.

– Уже довольно много времени прошло с тех пор, как он ушел из команды, – цитирует Комбарова "Российская газета". – У него были сильные тренерские качества – он был очень эмоциональный, заряжал нас в раздевалке. Вспоминаю совместный сезон чемпионский – есть что вспомнить.

​Массимо Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянца московский клуб выиграл чемпионат России и Суперкубок страны.

Каррера считает, что его слишком рано уволили из "Спартака"