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Сегодня, 14:08

Агент Щенникова сообщил, что контакты с клубами есть

Виктория Кравченко
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Агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин рассказал, что думает о будущем футболиста.

«Что касается других клубов, то какие-то контакты есть, но конкретных предложений за последнее время не было. У нас нет никаких дедлайнов. Вс может быть: и завершение карьеры, и новая команда», — цитирует агента «РБ Спорт».

В октябре 2023 года Щенников взял паузу в карьере после ухода из ЦСКА. Он является воспитанником армейского клуба и выступал только за красно-синих. На данный момент 32-летний россиянин находится в статусе свободного агента.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shhennikova-kontakty-s-klubami-est/
Георгий Щенников
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