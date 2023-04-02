Колосков — об игре Захаряна: «Он не делает разницу в РПЛ, о какой Англии вообще речь?»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в текущем сезоне чемпионата России.

«Не знаю, что было бы с Арсеном, если бы он перешел в «Челси». Да и непонятно вообще, что это за интерес был от англичан: реальный или надуманный теми, кому это выгодно. Больше склоняюсь ко второму варианту. По игре Захаряна не видно, чем он может заинтересовать «Челси».

В этом сезоне у Арсена не получается нащупать свою игру. По последним результатам, Захарян не входит даже в топ-10 лучших игроков РПЛ. Он не делает разницу на поле в России, о какой Англии вообще идет речь? Может, прибавит еще, парень он молодой, рано сверкнул", — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ 19-летний Захарян провел в составе «Динамо» 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.