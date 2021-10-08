Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал заявление исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца о стремлении российского чемпионата достичь уровня Английской премьер-лиги.

«Зрелищность зависит от уровня технической оснащенности футболистов. Мы наблюдали за Испанией и Италией. Вот, где зрелищность, не хочется отрываться от экрана. Когда примитивная тактика, это не приносит удовольствия. Хачатурянц совершенно правильно ставит задачи. Все цели сводятся к уровню мастерства футболистов. Об этих целях уже давно говорят. Новый человек ставит задачи очень актуальные для нашего футбола. Я не вижу в этих словах ничего необычного и невыполнимого. Надо качественно работать, тогда все получится», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

5 октября стало известно о том, что 60-летний Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. 53-летний Хачатурянц, который является главой судейского комитета РФС, занял его место и временно будет совмещать два поста.

Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.