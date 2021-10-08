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Колосков — о словах Хачатурянца о стремлении к АПЛ: «Не вижу здесь ничего невыполнимого»

19:31
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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поддержал заявление исполняющего обязанности президента РПЛ Ашота Хачатурянца о стремлении российского чемпионата достичь уровня Английской премьер-лиги.

«Зрелищность зависит от уровня технической оснащенности футболистов. Мы наблюдали за Испанией и Италией. Вот, где зрелищность, не хочется отрываться от экрана. Когда примитивная тактика, это не приносит удовольствия. Хачатурянц совершенно правильно ставит задачи. Все цели сводятся к уровню мастерства футболистов. Об этих целях уже давно говорят. Новый человек ставит задачи очень актуальные для нашего футбола. Я не вижу в этих словах ничего необычного и невыполнимого. Надо качественно работать, тогда все получится», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

5 октября стало известно о том, что 60-летний Сергей Прядкин подал в отставку с поста главы РПЛ. 53-летний Хачатурянц, который является главой судейского комитета РФС, занял его место и временно будет совмещать два поста.

Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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24%

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ТБ 2.5

18%

1.57
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Россия
Словакия

П1

25%

2.00

ТМ 2.5

21%

1.60

X2

16%

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