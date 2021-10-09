Хачатурянц стал единственным кандидатом на пост президента РПЛ
Избирком РПЛ завершил прием заявок для участия в выборах президента, информирует сайт лиги. Регистрация кандидатов проходила с 5 по 8 октября.
В выборах будет участвовать один претендент — Ашот Хачатурянц. С 5 октября он исполняет обязанности президента РПЛ в связи с уходом Сергея Прядкина.
Выборы нового президента РПЛ назначены на 22 ноября.
Напомним, Прядкин являлся президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.
Хачатурянц также является главой судейского комитета РФС.
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