Колосков назвал бредом слова Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» слова Василия Березуцкого, который призвал российских спортсменов уезжать из страны, чтобы развиваться.
«Почему же Василий не уехал сам? Следующий вопрос к нему. У него была такая возможность, он был неплохим футболистом. Но ни он, ни Акинфеев не уехали никуда. Игорь сейчас — вратарь номер один. Бред какой-то. Нормальный человек, тем более футболист, такого никогда не скажет. Еще и по отношению ко всем видам спорта. Бред человека, который не понимает, о чем он говорит», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.
Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис согласился со словами Березуцкого.
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1
|Краснодар
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|5
|1
|24-10
|32
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2
|Зенит
|15
|9
|3
|3
|30-14
|30
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3
|Динамо
|15
|6
|7
|2
|24-19
|25
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4
|Кр. Советов
|15
|7
|4
|4
|31-21
|25
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5
|ЦСКА
|15
|6
|7
|2
|27-20
|25
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6
|Спартак
|15
|7
|3
|5
|21-22
|24
|
7
|Локомотив
|15
|6
|6
|3
|21-19
|24
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8
|Рубин
|15
|6
|4
|5
|15-20
|22
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9
|Пари НН
|15
|6
|3
|6
|14-14
|21
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10
|Факел
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
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11
|Ростов
|15
|4
|5
|6
|23-27
|17
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12
|Урал
|15
|4
|4
|7
|15-24
|16
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13
|Оренбург
|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
|Балтика
|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
|15-21
|12
|
16
|Сочи
|15
|3
|1
|11
|16-25
|10
|25.11
|13:00
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Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
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Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
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Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
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Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
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Ростов – Пари НН
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
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Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
|
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Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
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Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3