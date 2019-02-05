18:11 | Футбол — РПЛ

"Кокорину надо брать пример с Глушакова". Неожиданное мнение известного врача

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Бывший врач "Спартака" и сборной России  Юрий Васильков сказал, что нападающему "Зенита"  Александру Кокорину нужно брать пример с полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.

Форвард "Зенита" вместе со своим братом Кириллом, полузащитником "Краснодара"  Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким находится в СИЗО до 8 февраля по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Думаю, ему уже досталось сполна. Он получил много подзатыльников по собственной инициативе, – сказал Васильков. – Если выкинет еще хоть один такой фокус, то все от него окончательно отвернутся. Ему нужно брать пример с Дениса Глушакова, который тоже немало начудил в последнее время. Просто закусить удила и пахать. Буквально закрываться на базе и тренироваться. Тогда у него все получится. А все гулянки и дорогие машины нужно оставить позади. (Сергей Погребняк)

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