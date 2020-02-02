Кокорин в «Зените-2». И улыбается

«Зенит-2» выложил фотографию в Twitter со сбора команды в Турции.

На сборах тренируется форвард Александр Кокорин, который был отправлен во вторую команду сине-бело-голубых. Первый сбор Кокорин провел с основной командой, где выходил с капитанской повязкой на товарищеские матчи.

«Зенит-2» выступает в ПФЛ и занимает третье место в зоне «Запад».

Ранее «Сочи» объявил о том, что форвард арендован клубом до конца сезона. Однако Кокорин так и не прибыл на сбор с командой Федотова.