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Кокорин в «Зените-2». И улыбается

2 февраля 2020, 23:04
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит-2» выложил фотографию в Twitter со сбора команды в Турции.

На сборах тренируется форвард Александр Кокорин, который был отправлен во вторую команду сине-бело-голубых. Первый сбор Кокорин провел с основной командой, где выходил с капитанской повязкой на товарищеские матчи.

«Зенит-2» выступает в ПФЛ и занимает третье место в зоне «Запад».

Ранее «Сочи» объявил о том, что форвард арендован клубом до конца сезона. Однако Кокорин так и не прибыл на сбор с командой Федотова.

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