Кокорин в «Зените-2». И улыбается
2 февраля 2020, 23:04
«Зенит-2» выложил фотографию в Twitter со сбора команды в Турции.
На сборах тренируется форвард Александр Кокорин, который был отправлен во вторую команду сине-бело-голубых. Первый сбор Кокорин провел с основной командой, где выходил с капитанской повязкой на товарищеские матчи.
«Зенит-2» выступает в ПФЛ и занимает третье место в зоне «Запад».
Ранее «Сочи» объявил о том, что форвард арендован клубом до конца сезона. Однако Кокорин так и не прибыл на сбор с командой Федотова.
??? pic.twitter.com/gvCJDZWWxG— «Зенит"-2 (@zenit_spb2) February 2, 2020
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