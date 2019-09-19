Кокорин уже в «Зените». Он проходит медосмотр

Нападающий Александр Кокорин прибыл в расположение «Зенита». В данный момент 28-летний форвард проходит углубленное медобследование, по итогам которого для него должны разработать программу индивидуальных занятий. (Вячеслав Короткин)

Кокорин не выходил на поле с 7 октября 2018 года, когда «Зенит» в чемпионате России обыграл «Краснодар» (2:1).

Александр и его брат Кирилл, Павел Мамаев и детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были осуждены за хулиганство и нанесение побоев по делу о двух драках утром 8 октября 2018 года в центре Москвы. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

8 мая суд приговорил братьев Кокориных к 1 году 6 месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам. Во вторник Кокорины и Мамаев вышли из ИК-4 города Алексеевки Белгородской области по УДО.