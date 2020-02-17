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Кокорин тренируется с «Сочи», но участие в сегодняшнем матче под вопросом

11:55
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото ФК «Зенит»
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По данным «СЭ», нападающий «Зенита» Александр Кокорин провел вчера в Турции тренировку в общей группе в составе ФК «Сочи». По свидетельству очевидцев, 28-летний форвард находится в хорошей форме.

Сегодня утром у подопечных Владимира Федотова тренировки не было, а вечером в 17.00 их ждет контрольный матч с «Динамо». Однако участие Кокорина во встрече со своей бывшей командой под большим вопросом, если до того момента президент «Сочи» Борис Ротенберг не договорится с «Зенитом» об аренде. Напомним, что переговоры руководителей клубов должны пройти сегодня.

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