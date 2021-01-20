Кокорин «сексуально посолил мясо» на глазах у известного турецкого повара
18:56
Нападающий «Спартака» Александр Кокорин выложил в сториз Instagram встречу с известным турецким поваром Нусретом Гокче. Повар прославился в сети эффектным способом «сексуально солить мясо».
Кокорин повторил способ Гокче, самостоятельно посолив мясо его методом.
Новая сторис Кокорина pic.twitter.com/XeG2VNHKCy— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) January 20, 2021
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