РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кокорин «сексуально посолил мясо» на глазах у известного турецкого повара

18:56
Теги:

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин выложил в сториз Instagram встречу с известным турецким поваром Нусретом Гокче. Повар прославился в сети эффектным способом «сексуально солить мясо».

Кокорин повторил способ Гокче, самостоятельно посолив мясо его методом.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
9
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир