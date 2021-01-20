Кокорин «сексуально посолил мясо» на глазах у известного турецкого повара

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин выложил в сториз Instagram встречу с известным турецким поваром Нусретом Гокче. Повар прославился в сети эффектным способом «сексуально солить мясо».

Кокорин повторил способ Гокче, самостоятельно посолив мясо его методом.