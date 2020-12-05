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Кокорин пропустит матч с «Тамбовом» из-за микротравмы

15:29
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Форвард «Спартака» Александр Кокорин пропустит матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова», сообщается на официальном сайте клуба.

29-летний нападающий получил микроповреждение четырехглавой мышцы в игре с «Ротором», его возвращение в общую группу планируется в середине следующей недели.

В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за «Спартак», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-12-05-sostav_spartaka_v_matche_s_tambovom/

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