Кокорин пропустит матч с «Тамбовом» из-за микротравмы
Форвард «Спартака» Александр Кокорин пропустит матч 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова», сообщается на официальном сайте клуба.
29-летний нападающий получил микроповреждение четырехглавой мышцы в игре с «Ротором», его возвращение в общую группу планируется в середине следующей недели.
В текущем сезоне Кокорин провел 10 матчей за «Спартак», в которых забил 2 гола и сделал результативную передачу.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-12-05-sostav_spartaka_v_matche_s_tambovom/
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