Кокорин о выступлении за «Спартак»: «Могло быть намного лучше»

Форвард «Фиорентины» Александр Кокорин попрощался с болельщиками «Спартака». Сегодня итальянский клуб официально объявил о его переходе.

«Так получается, что сегодня я уезжаю со сборов на подписание с новым клубом, — приводит слова игрока Twitter красно-белых. — Хотел бы сказать два слова болельщикам. В первую очередь, хотел бы сказать спасибо за тот момент, что приняли в команду тепло, несмотря на то, что я играл в других командах-конкурентах».

? «Спасибо, что приняли тепло в команду. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях!»



Перед тем, как улететь в «Фиорентину», Александр Кокорин поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку ?



Удачи в новом клубе, Саша! pic.twitter.com/yDGzBJY5y6 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 27, 2021

Нападающий поблагодарил за то, что он не чувствовал негатива, находясь в «Спартаке». Он отметил, что для него это был новый опыт. Единственным негативным моментом он назвал травмы.

Кокорин также отметил, что мог сыграть намного лучше. «Тут претензии только к себе, — заявил нападающий. — Могло быть намного лучше. Но есть как есть».

Кокорин выступал за «Спартак» с августа 2020 года. В этом сезоне он успел провести за красно-белых восемь матчей чемпионата России, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

В составе «Зенита» нападающий становился чемпионом России, победителем Кубка России и Суперкубка России. Также он выступал за «Динамо» и «Сочи».