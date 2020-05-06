Когда Соболев подпишет контракт со «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», постоянное соглашение на четыре года между красно-белыми и 22-летним форвардом Александром Соболевым, который проводит вторую часть чемпионата-2019/20 в московской команде на правах аренды, должно быть заключено до конца мая. До начала лета «Спартак» уладит все нюансы сделки как с самим футболистом, так и с владеющими на него правами «Крыльями Советов».

Напомним, что за аренду 10-кратые чемпионы России заплатили самарцам 500 тысяч евро, полноценный трансфер по первоначальным условиям должен обойтись еще в 4,5 миллиона.

В этом сезоне Соболев принял участие в 23 официальных матчах, забив в них 10 голов (все — в составе волжан), за «Спартак» Александр провел 4 встречи. (Вячеслав Короткин)