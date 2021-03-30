Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев стал свидетелем событий, которые развернулись 30 марта в подмосковном элитном коттеджном поселке Новые Вешки. Утром началась стрельба — мужчина, к которому полицейские пришли с обыском, забаррикадировался в доме и открыл огонь. Осада здания продолжалась весь день.

«Когда ты проснулся в вестерне!» — написал Евсеев в Instagram и выложил фото и видео с места событий.

Во время штурма в доме раздавались взрывы и был виден дым — сообщалось, что стрелок поджег свою оружейную комнату. Одного из бойцов пришлось госпитализировать — во время операции пуля отрикошетила ему в ногу.

К 21:00 боевая операция закончилась, спецназ покинул место перестрелки.