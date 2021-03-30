Основная и молодежная команды «Зенита» провели совместную тренировку в «Газпром»-Академии

В рамках тренировочного процесса «Зенит» под руководством главного тренера Сергея Семака и молодежная команда клуба из Санкт-Петербурга, которую тренирует Константин Зырянов, сыграли двусторонку.

«Некоторых ребят 2002 года рождения мы уже хорошо знаем, кто-то тренируется с нами. Думаю, это полезный опыт и для нас, и для молодежки — поработать вместе с хорошим настроением. Молодым ребятам важно проявить себя, показать руководству и главному тренеру, кто в каком состоянии находится, обратить на себя внимание. Для нас — это тренировка, которая приблизительно похожа по нагрузкам на те, что необходимы нам в игровом тонусе. Главная задача — поддерживать функциональные качества, которые требуются нам в сезоне. Поэтому все идет по плану», — приводит слова Семака сайт «Зенита».

Тренировочный поединок завершился со счетом 5:2 в пользу основного состава.

«Провели отличную тренировку и двусторонку, самое главное, чтобы это пошло на пользу основной команде. Им нужен был спарринг — естественно, мы сыграли с ними. Ребята почувствовали, каково это — играть на таком высоком уровне с футболистами очень высокого класса. Могу только похвалить их — им есть куда расти, они сами увидели, что там очень высокий уровень, убедились и посмотрели, сколько еще им предстоит работать. Хорошо, что забили голы — это придаст уверенности как тем, кто отличился, так и остальной команде», — добавил Зырянов.