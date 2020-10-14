Когда Мозес станет игроком «Спартака». Инсайд «СЭ»

«СЭ» стало известно, когда полузащитник «Челси» Виктор Мозес подпишет контракт со «Спартаком».

Об аренде 29-летнего нигерийца у «Челси» до конца сезона-2020/21 с правом выкупа должно быть объявлено до конца этой недели. Сумма выкупа может составить около 10 миллионов евро.

При переезде из Лондона в Москву Мозес потеряет около 25 процентов того, что имел у синих. И его доход у красно-белых рассчитан из оклада меньше 3 миллионов евро в год. Африканец до конца аренды проведет в «Спартаке» семь с половиной месяцев.

Инициатором сделки выступал Нариман Акавов, новый глава селекционного отдела клуба, креатура гендиректора Шамиля Газизова. (Вячеслав Короткин)