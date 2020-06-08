Клубы наметили товарищеские матчи. В РПЛ разрешения пока не давали

Российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона в Тинькофф — РПЛ. Практически все команды до рестарта чемпионата запланировали по несколько товарищеских матчей, сообщает «Бизнес Online».

Таким образом, клубы не соблюдают договоренность, достигнутую 5 июня на общем собрании РПЛ — тогда было решено вернуться к вопросу после исполкома РФС, который состоится 9-го. Разрешения проводить такие игры клубам РПЛ и РФС не давали: многое зависит от позиции Роспотребнадзора и властей в каждом регионе.

Единственный товарищеский матч, который провели открыто — «Локомотив» против «Динамо» (1:1). Матч прошел в воскресенье, 7 июня по всем канонам в период пандемии: с масками, перчатками, антисептиками и без зрителей. Исключение — главный тренер сборной России Станислав Черчесов со своим штабом. Тогда никаких возражений со стороны РПЛ не последовало.