Клементе Родригес: «В «Спартаке» сначала не воспринимал Дзюбу как футболиста»

Экс-защитник «Спартака» Клементе Родригес поделился мнением о бывшем одноклубнике Артеме Дзюбе, ныне выступающем за «Зенит». В текущем сезоне на его счету 15 голов и 12 результативных передач в 28 матчах.

— Дзюба — огромный форвард, очень высокий, это же он, да? (смеется) Он был не очень хорош. Сначала даже не воспринимал его как футболиста, — сказал аргентинец в подкасте Futbol Bajo Cero. — Но затем я увидел его в игре и сказал: «Посмотрите на него, как вырос этот чувак, Как проявляет себя на поле». В тот вечер он забил два гола.

Когда я был в «Спартаке», смотрел на него во время тренировок и говорил: «Что этот парень здесь делает с нами?». Кроме того, я рад за него, за его рост в карьере, за все, чего он достиг.