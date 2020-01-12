Кирилл Новиков: «Скопинцеву место в основе не гарантировано»

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков объяснил, почему был заинтересован в трансфере защитника «Краснодара» Дмитрия Скопинцева.

— Я уверен, что Дима Скопинцев нам поможет, — сказал тренер в интервью клубному каналу бело-голубых. — Он способен сыграть на двух позициях, при различных схемах, поэтому это разнообразит наш потенциал. Плюс это достаточно скоростной игрок, чего мне хочется видеть. Он в мою концепцию игры вписывается. Но в то же время ему место в основе не гарантировано.